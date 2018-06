München (AFP) Am ersten Tag nach der vorübergehenden Wiedereinführung der Grenzkontrollen hat die Bundespolizei in Bayern 43 Schleuser festgenommen. Es wurden am Montag zudem rund 2000 unerlaubt eingereiste Migranten festgestellt, wie die Bundespolizei am Dienstag in München mitteilte. Wegen des starken Flüchtlingsandrangs waren am Sonntagabend an der Grenze zu Österreich die Kontrollen vorübergehend wieder eingeführt worden.

