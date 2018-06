Berlin (AFP) Die Linksfraktion im Bundestag hat sich gegen eine Kriminalisierung von Bürgern gewandt, die Flüchtlinge bei der Einreise nach Deutschland unterstützen. Dabei gehe es um Bürger, die Menschen in ihren Privatautos aus Ungarn oder Serbien nach Deutschland bringen, erklärte Linken-Fraktionsvize Jan Korte am Dienstag in Berlin. Er kritisierte auch die Wiedereinführung der Grenzkontrollen vor allem an der deutsch-österreichischen Grenze.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.