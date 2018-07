Berlin (AFP) Bei dem Spitzentreffen am Dienstagabend im Kanzleramt soll es vorrangig um die Organisation der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen gehen. "Man wird sich austauschen, welche Reserven können wir mobilisieren, wie können wir die Verteilung leisten", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Nachmittag in Berlin nach einem Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann. Ziel sei, dafür einvernehmliche Regelungen zwischen Bund und Ländern zu vereinbaren.

