Berlin (AFP) Vor dem Spitzentreffen zur Flüchtlingskrise am Dienstagabend im Kanzleramt drückt der Deutsche Städtetag bei der Entlastung von Kommunen aufs Tempo. Bund und Länder müssten "ihre Anstrengungen zur Entlastung der Kommunen sehr rasch verstärken und bereits gefasste Beschlüsse schneller umsetzen", erklärte Verbandspräsidentin Eva Lohse am Dienstag in Berlin. Der Bund müsse Asylverfahren weiter beschleunigen und die Länder ihre Erstaufnahmekapazitäten massiv ausbauen.

