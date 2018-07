Nürnberg (AFP) Das Programm "Perspektive Wiedereinstieg" von der Bundesarbeitsagentur und dem Familienministerium ist laut einer Umfrage unter Teilnehmerinnen ein Erfolg. 62 Prozent der Frauen, die das Programm abschlossen, waren danach wieder erwerbstätig, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg am Dienstag berichtete. In einer Vergleichsgruppe von Berufsrückkehrerinnen auf Jobsuche lag diese Quote demnach nur bei 52 Prozent. Vier von fünf Teilnehmerinnen sind laut Umfrage zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Programm.

