Magdeburg (AFP) Zahlreiche Flüchtlinge sind am Dienstag offenbar von einem Sonderzug von Bayern in Richtung Berlin abgesprungen. Auf der Strecke wurde kurz vor Bitterfeld und erneut kurz vor Dessau die Notbremse gezogen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei in Magdeburg sagte. Dabei verließen demnach zahlreiche Menschen den Zug.

