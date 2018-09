Jerusalem (AFP) Rund um die Al-Aksa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem hat es am Dienstag den dritten Tag in Folge Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gegeben. Junge Palästinenser bewarfen ein großes Aufgebot an israelischen Polizisten mit Steinen, wie ein AFP-Journalist beobachtete. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Blendgranaten.

