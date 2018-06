Philadelphia (SID) - Der Olympiasieger und frühere Stanley-Cup-Gewinner Simon Gagné hat seine Eishockey-Karriere beendet. Dies gab der Kanadier am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Stürmer Gagné holte 2002 bei den Winterspielen in Salt Lake City Gold, den Titel in der nordamerikanischen Profiliga NHL feierte der heute 35-Jährige 2012 mit den Los Angeles Kings.

Elf von 14 NHL-Spielzeiten verbrachte Gagné bei den Philadelphia Flyers. Außerdem spielte der zweimalige Allstar für die Tampa Bay Lightning (2010/11), die Boston Bruins (2014/15) und Los Angeles (2011-2013). In 822 NHL-Spielen verbuchte Gagné 601 Punkte (291 Tore/310 Assists), in 109 Play-off-Einsätzen kamen 59 Punkte (37+22) hinzu.