Eindhoven (SID) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United, Gruppengegner des VfL Wolfsburg in der Champions League, muss wohl monatelang auf Linksverteidiger Luke Shaw verzichten. Der 20-Jährige musste zum Auftakt der Königsklasse bei der PSV Eindhoven (1:2) in der ersten Halbzeit mit einem doppelten Schienbeinbruch ausgewechselt werden. Noch in der Nacht wurde Shaw in Eindhoven operiert und bleibt vorerst dort.

Nach einem Zweikampf mit Hector Moreno in der 15. Minute war Shaw fast zehn Minuten auf dem Feld behandelt worden und verließ den Rasen anschließend auf einer Trage. Shaw wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. "Es war schrecklich. Er trug eine Sauerstoffmaske und weinte in der Umkleidekabine", sagte United-Teammanager Louis van Gaal. Moreno entschuldigte sich: "Es tut mit unheimlich leid, und ich fühle mich schlecht, dass ich in diesen Unfall verwickelt war."

Schon kurz nach dem Vorfall wurde in Shaws Twitter-Account eine Botschaft an die Fans des Nationalspielers abgesetzt, der im Sommer 2014 für etwa 37,5 Millionen Euro vom FC Southampton nach Manchester gekommen war: "Worte können nicht beschreiben, wie leer ich mich fühle. Mein Weg zur Genesung beginnt jetzt, ich werde stärker zurückkommen". Auch Bastian Schweinsteiger war von der Verletzung seines Mitspielers betroffen: "Mir tut deine schrecklichen Verletzung sehr leid. Gute Besserung und komm stärker zurück, mein Freund", schrieb er bei Twitter.

Das harte Einsteigen Morenos wurde vom Schiedsrichter nicht als Foul gewertet. Van Gaal sah das anders: "Für mich war das ein Elfmeter und eine Rote Karte." Ausgerechnet der Mexikaner Moreno erzielte kurz vor dem Pausenpfiff das zwischenzeitliche 1:1 für die PSV.

United empfängt am zweiten Spieltag der Gruppe B den deutschen Vizemeister Wolfsburg (30. September).