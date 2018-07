Piräus (SID) - Weltmeister Mario Götze wird Bayern München zum Start der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) bei Olympiakos Piräus wohl zur Verfügung stehen. Der 23 Jahre alte Nationalspieler trat am Dienstagvormittag die Reise des Fußball-Rekordmeisters nach Griechenland mit an und nahm am Abend auch am Training im Karaiskakis-Stadion teil.

Götze hatte wegen leichter muskulärer Probleme das Liga-Derby am Samstag gegen den FC Augsburg (2:1) verpasst. Verzichten muss Trainer Pep Guardiola auf Arjen Robben, Franck Ribéry, Holger Badstuber und Medhi Benatia. Der lange verletzte Javi Martínez hatte gegen den FCA erstmals wieder im Kader gestanden.

Trotz einer leichten Erkältung dabei ist Kapitän Philipp Lahm. "Ich bin verschnupft, das hört sich nicht nur so an, ich bin aber bei 100 Prozent, keine Sorge", sagte der Spielführer nach der Ankunft in Athen.