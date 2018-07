Sevilla (SID) - Mit Tony Jantschke in der Innenverteidigung geht Borussia Mönchengladbach in das Champions-League-Spiel beim FC Sevilla. Der 25-Jährige verlässt die zuletzt eingenommene Sechser-Position und ersetzt den verletzten Martin Stranzl. Im defensiven Mittelfeld kommt Lars Stindl zum Einsatz, im offensiven Mittelfeld Ibrahima Traore. Traore steht erstmals seit dem zweiten Bundesliga-Spieltag wieder in der Startelf der Borussia.