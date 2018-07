Havanna (AFP) Der anstehende Besuch von Papst Franziskus auf Kuba bringt eine kleine Internet-Revolution in dem Land mit sich: Die kubanische Regierung richtete eigens eine Internet-Seite und mehrere Konten in den sozialen Netzwerken anlässlich des Besuches ein, obwohl der Internet-Zugang auf Kuba weitgehend beschränkt ist. Das Außenministerium kündigte am Montag in einer Erklärung an, dass eine Internet-Seite mit dem Titel "Der Papst Franziskus auf Kuba" eingerichtet werde sowie Konten auf Twitter, Facebook, Youtube, Flickr und Google+.

