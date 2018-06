Chichester (dpa) - Prinz Harry trägt wieder Bart und hat an seinem 31. Geburtstag an einer Flugshow zum Gedenken an die Luftschlacht um Großbritannien im Zweiten Weltkrieg teilgenommen.

Er saß am Dienstag bei Chichester allerdings nicht wie geplant auf dem Passagiersitz einer Spitfire, sondern überließ seinen Platz einem Veteranen. Die britischen Medien freuten sich über diese nette Geste genau so wie über Harrys rote Stoppeln.

Der Prinz hat den Sommer über in Afrika verbracht, um in Wildtierparks zu helfen. Zuletzt hatte er Bart getragen, als er 2013 an den Südpol gereist war - sich aber nach seiner Rückkehr bald wieder rasiert.