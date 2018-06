München (dpa) - Auch nach der Wiedereinführung von Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze sind am Dienstag rund 850 Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof angekommen.

Die Bundespolizei sei noch im Aufbau der Grenzkontrollen, sagte Bundespolizeisprecher Wolfgang Hauner. Deshalb könnten noch Züge ohne Kontrolle durchkommen. Bis zum Mittag werden zwei weitere Züge mit insgesamt 500 Flüchtlingen erwartet, die weitere Entwicklung sei nicht vorhersehbar.

Geplant sei, die Flüchtlinge möglichst direkt aus Salzburg und dem deutschen Grenzort Freilassing in Sonderzügen auf andere Bundesländer oder innerhalb Bayerns zu verteilen. Die Bundesrepublik hatte am Sonntagabend als Reaktion auf den Andrang Zehntausender Flüchtlinge die Kontrollen an der Grenze zu Österreich wieder eingeführt.