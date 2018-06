Budapest (dpa) - Nur wenige Stunden nach Einführung der verschärften Gesetze zum Grenzübertritt hat es in Ungarn erste Verhaftungen gegeben. In der Nacht nahm die Polizei 16 Menschen fest, die den Grenzzaun zu Serbien durchschnitten hatten. Ungarn hatte den Grenzzaun bei Röszke geschlossen. Der Flüchtlingsandrang verlagerte sich von der geschlossenen Lücke zum Grenzübergang an der alten Landstraße, die von Serbien nach Ungarn führt. Seit heute bestraft Ungarn den illegalen Grenzübertritt mit Haft und Abschiebung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.