Hamburg (SID) - Im Zuge der Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 fördert die rot-grüne Landesregierung in Hamburg den Vereinssport der Hansestadt mit zusätzlichen 1,3 Millionen Euro. Das Geld entstammt dem Sanierungsfonds 2020. "Rot-Grün zeigt, dass der Breitensport in der Zeit der Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele nicht vergessen wird", sagte Präsident Jürgen Mantell vom Hamburger Sportbund: "Mit den zusätzlichen Mitteln können wir drängende Probleme des Vereinssports lösen." Vor allem in die Infrastruktur soll das Geld fließen.