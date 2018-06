Stockholm (AFP) Wegen einer Verunreinigung mit Putzmittel hat die dänische Bauerei Carlsberg in Schweden den Verkauf von 140.000 Litern Bier gestoppt. In Fässern der von Carlsberg vertriebenen tschechischen Biermarke Staropramen sei nach zwei Beschwerden ätzendes Reinigungsmittel gefunden worden, sagte ein Sprecher von Carlsberg Schweden am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Einem Zeitungsbericht zufolge war die Brauerei alarmiert worden, nachdem in unterschiedlichen Bars zwei Kunden nach dem Genuss des Biers aus dem Mund geblutet hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.