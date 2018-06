Québec (SID) - Annika Beck hat beim WTA-Turnier im kanadischen Québec das Achtelfinale erreicht. Die an Nummer fünf gesetzte 21-Jährige hatte beim 6:0, 6:1 gegen die Kanadierin Sharon Fichman keinerlei Schwierigkeiten und bekommt es nun mit Andrea Hlavackova (Tschechien) zu tun.

Zuvor war Mona Barthel überraschend in der ersten Runde gescheitert. Die an Nummer drei gesetzte 25-Jährige unterlag gegen die Weltranglisten-101. Jelena Ostapenko (Lettland) 6:7 (6:8), 6:4, 4:6.

Beim Turnier in Québec ist aus deutscher Sicht noch Tatjana Maria (Bad Saulgau/Nr. 6) am Start. Maria bekommt es in ihrem Auftaktmatch mit Alexa Glatch (USA) zu tun.