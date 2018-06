Colombo (AFP) Die Minderheit der Tamilen in Sri Lanka hat ablehnend auf die Ankündigung der Regierung zur Einsetzung einer Wahrheitskommission reagiert. Tamilen-Führer Suresh Premachandran von der Revolutionären Volksbefreiungsfront Eelam sagte am Dienstag, die Pläne der Regierung zur Aufarbeitung der Vergangenheit reichten nicht aus. Die Regierung glaube offenbar selbst nicht an eine "Erfolgsgeschichte". Es müsse eine "internationale unabhängige Untersuchung" geben.

