Calistoga (AFP) Bei den Waldbränden in Kalifornien ist eine betagte und behinderte Frau ums Leben gekommen. Nach offiziellen Angaben vom Montag (Ortszeit) gelang es den Einsatzkräften nicht, zu der Frau in Lake County, 160 Kilometer nördlich von San Francisco, vorzudringen, bevor sie ein Opfer der Flammen wurde. Mehr als 11.000 Feuerwehrleute waren im Einsatz. In Kalifornien wüten derzeit zwölf größere Brände. Hunderte Gebäude sind zerstört, tausende Menschen auf der Flucht.

