New York (AFP) Der einstige Lead-Gitarrist der US-Rockband REO Speedwagon, Gary Richrath, ist tot. Im Alter von 65 Jahren starb Richrath am Sonntag, wie die Band auf ihrer Internet-Seite mitteilte. "Ich bin so traurig. Gary war sowohl ein einzigartiger Gitarrist wie auch Songschreiber und die Verkörperung des harten Typs mit einem goldenen Herzen", schrieb der Sänger der Band, Kevin Cronin. Zur Todesursache machte die Band keine Angaben.

