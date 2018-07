New York (AFP) Der bunt bemalte Kult-Porsche von Janis Joplin kommt unter den Hammer: Das Auktionshaus RM Sotheby's gab am Dienstag bekannt, dass der Porsche 356C Cabriolet im Dezember in New York versteigert wird. Als Höchstgebot werden mindestens 400.000 Dollar (350.000 Euro) erwartet.

