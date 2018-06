San Francisco (AFP) Bei einer Springflut im US-Bundesstaat Utah sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. In dem Ort Hildale an der Grenze zu Arizona wurden mehrere Fahrzeuge mit ihren Insassen von den Wassermassen mitgerissen, teilte der Katastrophenschutz am frühen Dienstag mit. Fünf Menschen wurden noch vermisst. In Kalifornien breiteten sich unterdessen die Waldbrände trotz des Einsatzes von 11.000 Feuerwehrleuten weiter aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.