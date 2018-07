Sofia (dpa) - Aus Sicht der Unesco beutet die Terrormiliz Islamischer Staat systematisch kulturelle Stätten in Syrien aus. "Illegale Ausgrabungen und Massenplünderungen nehmen einen industriellen Maßstab an", sagte Unesco-Chefin Irina Bokowa in Sofia. Satellitenbilder von historischen Stätten in Syrien zeigten "tausende von Löchern", sagte sie. Aus Sicht Bokowas ist es Teil der IS-Strategie, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des einzigartigen Erbes zu zerstören. Der Verkauf von Kulturgütern an ausländische Interessenten gilt als eine Finanzierungsquelle der Islamisten.

