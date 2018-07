Lille (SID) - Serbien und Litauen haben das Halbfinale der Basketball-EM erreicht. Vizeweltmeister Serbien setzte sich in der Runde der letzten Acht mit 89:75 (45:42) gegen das Überraschungsteam Tschechien durch. Litauen, Finalist bei der EuroBasket 2013, gewann in Lille/Frankreich den Krimi gegen Italien nach Verlängerung 95:85 (79:79, 37:36).

Das Halbfinale zwischen den Serben und Litauern findet am Freitag statt. Bereits am Donnerstag (beide 21.00 Uhr) spielt Spanien nach dem Erfolg über Griechenland (73:71) gegen Titelverteidiger und Gastgeber Frankreich, der Lettland bezwang (84:70).

Serbien um Spielmacher Milos Teodosic hatte mehr Mühe als erwartet mit den erstmals in einem EM-Viertelfinale vertretenen Tschechen. Der Favorit konnte sich erst im Schlussviertel entscheidend absetzen. Zoran Erceg (20 Punkte) war bester Werfer bei Serbien, als Rechtsnachfolger Jugoslawiens achtmaliger Europameister.

Das letzte Viertelfinale war über die gesamte Spieldauer ein Duell auf Augenhöhe. Erst 68 Sekunden vor Ende der Verlängerung machte Litauens Topscorer Jonas Valanciunas (26 Punkte, 15 Rebounds) mit dem vorentscheidenden Korb zum 90:83 alles für den dreimaligen Europameister klar. Bester Werfer der Italiener war NBA-Profi Andrea Bargnani (21).

Die vier Halbfinalisten haben jeweils einen Platz bei einem vorolympischen Qualifikationsturnier sicher. 18 Teams aus der ganzen Welt spielen im kommenden Jahr an drei verschiedenen Orten um insgesamt drei Olympia-Tickets. Die beiden EM-Finalisten qualifizieren sich direkt für Olympia 2016 in Rio. Deutschland war in der Vorrunde gescheitert.