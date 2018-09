Ouagadougou (AFP) Militärs der Präsidialgarde halten in Burkina Faso den Interims-Staatschef Michel Kafando sowie Regierungschef Isaac Zida und weitere Regierungsmitglieder fest. Die Prätorianergarde des vor einem Jahr gestürzten Präsidenten Blaise Compaoré sei am Mittwoch während der Kabinettssitzung in den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Ouagadougou eingedrungen und hätten die Politiker dort festgesetzt, verlautete aus Sicherheitskreisen. Bewaffnete Militärs bezogen Stellungen rund um den Präsidentenpalast, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.