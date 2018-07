Unna (AFP) Sprengstoff statt Motorsäge? Ein Mann hat in seinem Garten im nordrhein-westfälischen Unna einen Apfelbaum gesprengt - und anschließend zu den Gründen die Aussage verweigert. Wegen des lauten Knalls bei der Explosion und herumfliegender Holzstücke hatten am Dienstagabend mehrere Anwohner die Polizei alarmiert, wie die Ordnungshüter am Mittwoch mitteilten. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, fanden sie auf der Gartenwiese große Stücke des Baumstammes vor, andere Holzstücke lagen auf Nachbargrundstücken.

