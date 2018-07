Berlin (AFP) Die Berliner Polizei hat am Mittwoch einen Terroranschlag in Anlehnung an den Angriff auf die Redaktion von "Charlie Hebdo" in Paris simuliert. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass einzelne zu Sturmgewehr und Handgranate greifen, um ungeschützte Ziele anzugreifen", sagte Polizeisprecher Stefan Redlich am Vormittag nach Beginn der auf mehrere Stunden ausgelegten Simulation. In dem Übungsszenario feuerten Attentäter auf offener Straße wahllos um sich und erschossen drei Zivilisten und zwei Polizisten, bevor sie schließlich selbst getötet wurden.

