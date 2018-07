Berlin (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ein "Winterpaket" für die Menschen in Lagern in der Nahost-Region gefordert. In der "Passauer Neuen Presse" vom Mittwoch schlug Müller vor, "zehn Milliarden Euro aus dem europäischen Entwicklungsfonds, dem für Nachbarschaftshilfe und andern Fonds zu nehmen und damit sofort zu helfen". Fünf Milliarden Euro sollten in die Versorgung von Flüchtlingen in der Konfliktregion fließen, die anderen fünf Milliarden Euro in Länder im Süden der EU, wo die meisten Flüchtlinge ankommen.

