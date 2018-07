Berlin (AFP) Der Chef der Hamburger Privatbank Berenberg, Hans-Walter Peters, übernimmt im kommenden April den Vorsitz des Bundesverbands deutscher Banken (BdB). Der 60-Jährige solle am 9. November auf der BdB-Vorstandssitzung gewählt werden, teilte der Verband am Mittwoch in Berlin mit. Peters ist bereits seit 2013 Mitglied im Präsidium des Bankenverbands.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.