Karlsruhe (AFP) Häftlinge haben grundsätzlich Anspruch auf Geldentschädigung, wenn sie in einer zu kleinen Zelle untergebracht werden. Dies gilt selbst für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum von vier Tagen, wie das Bundesverfassungsgericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss entschied. (AZ. 1 BvR 1127/14)

