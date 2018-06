Berlin (AFP) Die Psychotherapeuten in Deutschland haben dringend mehr psychische Behandlungsmöglichkeiten für Flüchtlinge in Deutschland angemahnt. "Mindestens die Hälfte der Flüchtlinge ist psychisch krank" sagte der Präsident der Psychotherapeutenkammer (BPtK), Dietrich Munz, am Mittwoch in Berlin. Am häufigsten seien posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sowie Depressionen bis hin zu Suizidgefahr. Angemessene Therapiemöglichkeiten stünden bislang jedoch kaum zur Verfügung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.