Berlin (AFP) Die Bundesregierung will die Verbreitung öffentlicher Internetzugänge per Drahtlosverbindungen vorantreiben und dazu die rechtlichen Rahmenbedingungen verbessern. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur Änderung des Telemediengesetzes, der nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums Rechtssicherheit für Anbieter von WLAN-Zugängen schafft. Demnach haften die Betreiber nicht für Rechtsverstöße Dritter, "wenn sie einfache Sicherheitsvorkehrungen beachten".

