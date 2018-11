Gütersloh (AFP) Die Beteiligung an Weiterbildungen ist in Deutschland regional sehr unterschiedlich. Während sich im Emsland nur sechs Prozent der Erwachsenen weiterbilden, sind es in der Region Würzburg als bundesweitem Spitzenreiter mit 19 Prozent mehr als dreimal so viele, wie aus einer am Mittwoch von der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh vorgestellten Studie hervorgeht. Insgesamt bildet sich demnach jeder siebte Deutsche ab 25 Jahren (13,5 Prozent) mindestens einmal im Jahr fort.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.