Frankfurt/Main (AFP) Deutsche Verbraucher stehen selbstfahrenden Autos einer Umfrage zufolge positiv gegenüber. Bereits heute würden 37 Prozent der Deutschen ein autonom fahrendes Auto kaufen, geht aus einer am Mittwoch auf der Automesse IAA in Frankfurt am Main vorgestellten Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervor. Weitere 73 Prozent sind demnach grundsätzlich bereit, ihrem Fahrzeug in bestimmten Situationen die Kontrolle zu überlassen.

