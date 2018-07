Rockenhausen (AFP) Eine seit Samstag vermisste 16-Jährige aus Rheinland-Pfalz ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Leiche der jungen Frau wurde am Dienstagabend in Rockenhausen bei Kaiserslautern gefunden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Als tatverdächtig gilt ein ebenfalls am Dienstagabend festgenommener 20-Jähriger, der die Tat den Angabe zufolge gestand und die Ermittler zum Fundort der Leiche führte.

