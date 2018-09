Hamburg (AFP) Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) will Flüchtlingen den Zugang zum Studium erleichtern und die Hochschulen dabei unterstützen. "Wir wollen, dass die Hochschulen zur Integration beitragen", sagte Wanka in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit". Menschen, die Lust auf ein Studium hätten und die entsprechenden Qualifikationen mitbrächten, sollten einen guten Zugang zu den Hochschulen haben. Das wolle der Bund unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.