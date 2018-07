Brüssel (AFP) Mehrere Hundert Taxifahrer aus verschiedenen EU-Ländern haben in Brüssel gegen den umstrittenen Online-Fahrvermittler Uber protestiert. Rund 400 Taxis waren nach Polizeiangaben am Mittwoch in Brüssel an den Demonstrationen beteiligt, allein 300 davon fuhren in kleineren Gruppen von einem Sammelpunkt ins Europaviertel, um ihrem Ärger auf die Konkurrenz durch Uber Luft zu machen. Im Europaviertel haben die EU-Institutionen ihren Sitz.

