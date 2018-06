Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss bei seiner Premiere in der Europa League am Donnerstag beim spanischen Supercup-Gewinner Athletic Bilbao (21.05 Uhr/Sky) auf Innenverteidiger Jeong-Ho Hong und auf Stürmer Raul Bobadilla verzichten. Die beiden Profis reisten am Mittwochmittag nicht mit dem FCA nach Spanien.

Hong hatte wegen muskulärer Probleme schon am Samstag kurzfristig beim Derby gegen Bayern München (1:2) passen müssen. Bobadilla hat sich im Training am Dienstag eine Knieverletzung zugezogen, bestätigte der FCA. Eine genaue Diagnose sowie Angaben zur Ausfalldauer gab es auch am Mittwochabend noch nicht.

Trainer Markus Weinzierl sagte bei der offiziellen Pressekonferenz im Estadio de San Mamés lediglich, er glaube, den Paraguayer ersetzen zu können: "Wir haben schon Spiele ohne Raul gewonnen. Wir haben Alternativen und können diesen Ausfall kompensieren." Wer anstelle von Bobadilla auflaufen werde, sagte Weinzierl nicht.

Der FCA-Coach wiederholte zudem, dass er seine Mannschaft klar "in der Außenseiterrolle" sehe, diese aber "auf alles vorbereitet" sei. Auch auf die "heiße Atmosphäre", die Kapitän Paul Verhaegh beim Duell mit dem spanischen Supercup-Gewinner erwartet.