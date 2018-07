London (AFP) Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev aus Belgien will noch größer werden und seinen Konkurrenten SABMiller kaufen - die Nummer zwei weltweit. AB InBev habe die Absicht, ein Angebot zu unterbreiten, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Eine formelle Offerte liege aber noch nicht vor; dem Verwaltungsrat von SABMiller seien auch noch keine Einzelheiten bekannt, erklärte die in London und Johannesburg ansässige Brauerei. AB InBev erklärte, es gebe keine "Gewissheit in der Sache".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.