Basra (AFP) Zwei Anfang September in einem Stadtbezirk von Bagdad entführte türkische Arbeiter sind in der südirakischen Stadt Basra freigelassen worden. Das gaben die türkische Botschaft im Irak und die irakische Polizei am Mittwoch übereinstimmend bekannt. Die beiden Freigelassenen seien wohlauf. Sie gehören zu einer Gruppe von 18 türkischen Arbeitern der Baufirma Nurol Insaat, die am 2. September in Sadr City entführt wurden.

