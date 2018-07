Aden (AFP) Nach einem halben Jahr im saudiarabischen Exil ist die jemenitische Exilregierung in die südliche Hafenstadt Aden zurückgekehrt. "Die Regierung hat ihre Büros von Riad nach Aden verlegt", teilte ein Sprecher am Mittwoch bei der Ankunft von Regierungschef Chaled Bahah und sieben seiner Minister in der provisorischen Hauptstadt mit.

