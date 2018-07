Bogotá (AFP) Ein Delegierter der Farc-Rebellen bei den kolumbianischen Friedensverhandlungen in Havanna ist wegen der Vergewaltigung der Tochter des heutigen Verteidigungsministers zu 33 Jahren Haft verurteilt worden. Henry Castellanos von den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (Farc) habe die damals 17-jährige Juliana Villegas Anfang der 2000er Jahre vergewaltigt, berichtete die Nachrichtenagentur Colprensa am Dienstag. Die Tochter des damaligen Arbeitgeberpräsidenten und heutigen Verteidigungsministers Luis Carlos Villegas war am 28. November 2000 von der Farc entführt worden. Am 2. März 2001 wurde sie befreit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.