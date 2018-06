Kairo (AFP) Nach dem Tod von acht Mexikanern beim versehentlichen Beschuss einer Touristengruppe durch ägyptische Sicherheitskräfte dringt Mexiko auf Aufklärung. In einem Telefonat mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi forderte Mexikos Staatschef Enrique Peña Nieto am Dienstag (Ortszeit) eine gründliche Untersuchung des Vorfalls. Außenministerin Claudia Ruiz Massieu sagte bei einem Besuch in Kairo, die Verantwortung für den Vorfall müsse festgestellt werden.

