Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel pocht ungeachtet kritischer Stimmen auf die Einberufung eines EU-Sondergipfels zur Flüchtlingskrise in der kommenden Woche. Das am Dienstag geplante Treffen der EU-Innenminister sei kein Ersatz für das Treffen der Staats- und Regierungschefs, machte Vize-Regierungssprecher Georg Streiter deutlich. EU-Ratspräsident Donald Tusk will morgen seine Entscheidung über die Einberufung eines Sondergipfels bekanntgeben.

