Wien (dpa) - Österreich beginnt heute wieder mit Grenzkontrollen. Kontrolliert werden soll demnach an der ungarischen, der italienischen, der slowenischen und der slowakischen Grenze, berichtet die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf ein Schreiben des Innenministeriums an die EU-Kommission. Die Alpenrepublik hatte am Montag Grenzkontrollen angekündigt und werde dabei "wie Deutschland vorgehen", hieß es. In den vergangenen Tagen kamen etliche tausend Flüchtlinge aus Ungarn nach Österreich.

