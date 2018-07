Jerusalem (AFP) Nach wiederholten Zusammenstößen rund um die Al-Aksa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu eine Verschärfung der Strafen für Steinewerfer angekündigt. "Es wurde entschieden, die Maßnahmen in vielen Bereichen zu verschärfen", sagte Netanjahu in der Nacht zum Mittwoch zu Beginn einer Krisensitzung von Kabinettsmitgliedern und Vertretern der Sicherheitsbehörden in Jerusalem. Für das Werfen von Steinen werde eine Minimalstrafe eingeführt. Minderjährige Steinewerfer und ihre Eltern müssen laut Netanjahu künftig mit hohen Geldstrafen rechnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.