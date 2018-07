Paris (AFP) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist besorgt über die wirtschaftliche Lage in Schwellenländern wie Brasilien und China. Die Organisation sagte Brasilien in einem am Mittwoch veröffentlichten Zwischenbericht zur Weltwirtschaft für dieses Jahr eine deutlich schärfere Rezession voraus als bislang. Demnach könnte die Wirtschaft des südamerikanischen Landes 2015 um 2,8 Prozent schrumpfen - im Juni war die OECD noch von einem Minus von lediglich 0,8 Prozent ausgegangen. Auch im kommenden Jahr dürfte die Rezession Brasilien fest im Griff haben, mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,7 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.