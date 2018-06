Madrid (AFP) Beim Stierkampf ist der spanische Torero Miguel Ángel Perera schwer verletzt worden. Ein schwarzer Stier spießte den 31-Jährigen am Dienstag in Salamanca in der Bauchgegend auf und schleuderte ihn in die Luft, wie Ärzte sagten. Fernsehbilder zeigten, wie das Tier Perera über den Zaun in der Arena schleuderte. Der Stierkämpfer wurde mit schmerzverzerrtem Gesicht weggetragen.

