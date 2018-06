Genf (AFP) Das UN-Menschenrechtskommissariat hat die Schaffung eines Sondertribunals zu den während des Bürgerkriegs in Sri Lanka begangenen Verbrechen gefordert. Dieses solle aus internationalen Richtern, Staatsanwälten, Verteidigern und Ermittlern bestehen, hieß es in einem am Mittwoch vorgestellten UN-Bericht zu den Bürgerkriegsverbrechen. Ein von der srilankischen Justiz eingerichtetes Tribunal könne das "weit verbreitete und berechtigte Misstrauen, das durch die jahrezehntelange Gewalt entstanden" sei, nicht überwinden, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid Ra'ad Al Hussein.

